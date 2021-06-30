Из привитых от COVID-19 на Среднем Урале новым вирусом заболели один процент

Прививку от коронавируса сейчас можно поставить даже в торговых центрах. Фото: Галина Соловьёва

«Прочитала в соцсетях губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, что на Среднем Урале от коронавируса привито более 650 тысяч человек, – обратилась в редакцию «Облгазеты» жительница Екатеринбурга Вера Карпухина. – Но при этом около 6 тысяч из них заболели. Значит, прививка неэффективна и не спасает от заражения COVID-19?»

Действительно, в минувший вторник Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Инстаграме, что из всех привитых от коронавируса в нашем регионе подхватили эту инфекцию 6 тысяч человек. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что только 0,5 процента полностью привитых россиян заболели СOVID-19. Однако вчера во время прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным вице-премьер страны Татьяна Голикова оперативно отреагировала на слова главы государства о том, что заразиться коронавирусом могут около десяти процентов привитых, и сообщила, что после вакцинации болеют всего 2,5 процента людей.

– Не надо путать заражение и заболевание, – говорит ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – Ни одна вакцина не может гарантировать полную защиту от заражения, но если привитый человек заболеет, то перенесёт инфекцию легче. Из приведённых губернатором цифр следует, что заболело менее одного процента привитых свердловчан. Это хороший показатель, он свидетельствует об эффективности вакцины.

Тем не менее стремительное распространение нового индийского (дельта) штамма коронавируса вызывает тревогу (см. «ОГ» №110 от 23.06.2021). На этой неделе, как передаёт ТАСС, разработчик «Спутника V», заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, заявил, что показатель эффективности первой российской вакцины против дельта-штамма снижается в 2,6 раза. Однако эффективность зарубежных вакцин против индийской мутации СOVID-19, по его словам, снижается в три-пять раз.

– Всё это не говорит о популяционной неэффективности вакцинации, – убеждён Александр Соловьёв. – В Великобритании заболеваемость коронавирусом на данный момент возросла в семь раз – как и в Свердловской области. Причём 90 процентов случаев приходятся на индийский штамм. Тем не менее у них почти нет госпитализаций, люди переносят болезнь в лёгкой форме, а у нас половину коечного фонда опять отвели под коронавирус. Всё потому, что в Великобритании очень высок процент вакцинированных, а у нас нет. С учётом нового штамма необходимо привить не менее 80 процентов населения нашего региона.

В Свердловской же области, как сообщили журналисту «Облгазеты» в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, на конец июня завершили вакцинацию свыше 487 тысяч человек, первым компонентом вакцины привиты 631 275 человек. При этом Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме сообщил, что в регионе привились уже более 650 тысяч людей, а заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева на заседании гордумы Екатеринбурга в конце июня сообщила, что на Среднем Урале от коронавируса вакцинировались 31,4 процента граждан, то есть более миллиона человек. Как видим, цифры разнятся. В оперштабе это объяснили тем, что губернатор в своих публикациях указывает данные по привитым в больницах регионального и федерального подчинения, а также в ведомственных.

– Первые три недели вакцинирования в России, в том числе и в Свердловской области, прививали только одним компонентом «Спутника V», так как вакцинировать вторым было просто некого, – добавил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков. – Через три недели появились первые пациенты, которым требовался уже второй компонент, а количество вакцинируемых постоянно увеличивается. Потому и существует разница между количеством привитых полностью и теми, кто поставил только первую прививку.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №116 от 01.07.2021