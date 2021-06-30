Евгений Куйвашев поздравил будущих врачей с окончанием УГМУ

Губернатор Свердловской области выразил уверенность, что выпускников ждёт славное будущее. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 30 июня поздравил будущих врачей – выпускников Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) с окончанием учёбы и получением дипломов квалифицированных специалистов. Для этого он посетил торжественное мероприятие, которое состоялось в вузе.

Глава региона подчеркнул, что за 90 лет работы вуза сформировалось целое явление – уральская школа медицины. Он отметил, что здесь работали учёные с мировым именем, а многие профессора и выпускники стали основоположниками научных школ в российском здравоохранении.

Фото: Павел Ворожцов

«И сегодняшние выпускники составляют основу, золотой кадровый фонд нашего здравоохранения, вносят огромный личный вклад в народосбережение, укрепление здоровья нации. Уверен, что в обозримом будущем многие из вас также войдут в эту славную когорту», – приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

По словам губернатора, в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, все особенно остро почувствовали, насколько значим и важен труд медиков. Глава региона отметил вклад многих студентов УГМУ в борьбу с коронавирусом. Они помогали в регистратурах и на «горячих линиях», вели большую информационную работу с населением.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, что в конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021-й на Среднем Урале Годом медицинского работника. Тогда он отмечал, что 2020 год был чрезвычайно тяжёлым из-за пандемии коронавируса, и поблагодарил всех жителей региона за понимание, терпение и доверие. Сам глава региона возглавил оргкомитет по подготовке и проведению Года медицинского работника. Заместителями председателя оргкомитета стали замглавы региона Павел Креков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Фото: Павел Ворожцов

В середине июня в ходе торжественного собрания, приуроченного ко Дню медицинского работника, Евгений Куйвашев вручил премии профессионального признания «Медицинский Олимп» представителям нескольких медицинских организаций региона и лучшим врачам.

Фото: Павел Ворожцов

Читайте также:

48 новых санитарных автомобилей пополнили автопарк свердловских медучреждений.