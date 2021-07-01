В Свердловской области 94 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

94 тысячи - это 2,2% населения области. Фото: Галина Соловьёва

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области сегодня перевалит за 94 тысячи. Роспотребнадзор приводит данные по заболевшим с начала пандемии по городам.

Почти 50% случаев приходится на Екатеринбург. Более 1000 заразившихся выявлено ещё в 13 муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург (45 639),

Нижний Тагил (6913),

Первоуральск (3414),

Ревда (2622),

Каменск-Уральский и Каменский район (2511),

Берёзовский (2295),

Верхняя Пышма (1 884),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1449),

Реж (1340),

Серов (1237),

Нижнесергинский район (1182),

Сухой Лог (1098),

Талицкий район (1082),

Алапаевск и Алапаевский район (1006).

К отметке в 1000 инфицированных приближаются также Ирбит и Ирбитский район (сейчас там 977 болеющих или переболевших), Краснотурьинск (965), Камышлов и Камышловский район (912).

Добавим, что 94 тысячи - это 2,2% населения. Выздоровели и выписались из больниц 87,5 тысячи свердловчан. По данным губернатора Евгения Куйвашева, прививки поставили более 650 тысяч человек. 6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом после этого. Однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал.

Накануне стало известно о 272 новых ковид-пациентах в регионе.