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1 июля 2021, 07:15

В Свердловской области 94 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

Люди плывут по реке в жару

94 тысячи - это 2,2% населения области. Фото: Галина Соловьёва

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области сегодня перевалит за 94 тысячи. Роспотребнадзор приводит данные по заболевшим с начала пандемии по городам.

Почти 50% случаев приходится на Екатеринбург. Более 1000 заразившихся выявлено ещё в 13 муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург (45 639),
  • Нижний Тагил (6913),
  • Первоуральск (3414),
  • Ревда (2622),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2511),
  • Берёзовский (2295),
  • Верхняя Пышма (1 884),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1449),
  • Реж (1340),
  • Серов (1237),
  • Нижнесергинский район (1182),
  • Сухой Лог (1098),
  • Талицкий район (1082),
  • Алапаевск и Алапаевский район (1006).

К отметке в 1000 инфицированных приближаются также Ирбит и Ирбитский район (сейчас там 977 болеющих или переболевших), Краснотурьинск (965), Камышлов и Камышловский район (912).

Добавим, что 94 тысячи - это 2,2% населения. Выздоровели и выписались из больниц 87,5 тысячи свердловчан. По данным губернатора Евгения Куйвашева, прививки поставили более 650 тысяч человек. 6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом после этого. Однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал.

Накануне стало известно о 272 новых ковид-пациентах в регионе.

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Областная газета Свердловской области

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