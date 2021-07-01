В Свердловской области 94 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области сегодня перевалит за 94 тысячи. Роспотребнадзор приводит данные по заболевшим с начала пандемии по городам.
Почти 50% случаев приходится на Екатеринбург. Более 1000 заразившихся выявлено ещё в 13 муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург (45 639),
- Нижний Тагил (6913),
- Первоуральск (3414),
- Ревда (2622),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2511),
- Берёзовский (2295),
- Верхняя Пышма (1 884),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1449),
- Реж (1340),
- Серов (1237),
- Нижнесергинский район (1182),
- Сухой Лог (1098),
- Талицкий район (1082),
- Алапаевск и Алапаевский район (1006).
К отметке в 1000 инфицированных приближаются также Ирбит и Ирбитский район (сейчас там 977 болеющих или переболевших), Краснотурьинск (965), Камышлов и Камышловский район (912).
Добавим, что 94 тысячи - это 2,2% населения. Выздоровели и выписались из больниц 87,5 тысячи свердловчан. По данным губернатора Евгения Куйвашева, прививки поставили более 650 тысяч человек. 6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом после этого. Однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал.
Накануне стало известно о 272 новых ковид-пациентах в регионе.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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