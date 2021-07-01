Минздрав выпустил рекомендации по ревакцинации от COVID-19

О ревакцинации врачи заговорили после объявления третьей волны коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав России выпустил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". В них говорится о правилах ревакцинации и вакцинации уже переболевших коронавирусом граждан.

Прививаться рекомендуется:

повторно или после болезни спустя полгода, пока в стране не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, врачи называют этот период "экстренной вакцинацией";

российскими препаратами, в качестве второго компанента можно выбрать другую вакцину при выявлении в ходе введения первой дозы нежелательных явлений, а также при желании и отсутствии противопоказаний;

раз в год после достижения целевого показателя уровня коллективного иммунитета, врачи называют это "рутинной вакцинацией".

Документ оказался в распоряжении ТАСС.

Напомним, что о ревакцинации врачи заговорили после объявления третьей волны коронавируса. Отмечается, что это удержит высокий уровень антител.

В июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что он привился повторно. Первый раз он проходил полный курс вакцинации летом 2020 года. Глава региона также рассказал, что прививки поставили более 650 тысяч человек. 6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом после этого. Однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал.

Накануне в рамках прямой линии с гражданами Президент РФ Владимир Путин заявил, что привился российской вакциной "Спутник V". Вакцинацию он проходил в конце марта-начала апреля. Глава государства ещё раз подчеркнул, что не поддерживаю обязательную вакцинацию.

С начала пандемии коронавирус подхватили 5,5 миллиона россиян (около 3,8% населения страны), в том числе 94 тысячи свердловчан. Выздоровели и выписались из больниц около 5 миллионов граждан страны.