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1 июля 2021, 13:34

За сутки в Свердловской области выявили 277 случаев коронавируса

Мальчик играет на ступеньках в маске

94 тысячи - это 2,2% населения. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 277 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 1 июля. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 94 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц 87,8 тысячи человек, в том числе 368 - за последние сутки. На лечении официально остаются 2,6 тысячи ковид-пациентов. Состояние 516 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+102), Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 94 261", - сообщили 1 июля в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 860.

Добавим, что 94 тысячи - это 2,2% населения. По данным губернатора Евгения Куйвашева, прививки поставили более 650 тысяч человек. 6 тысяч свердловчан заразились коронавирусом после этого. Однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал.

Накануне стало известно о 272 новых ковид-пациентах в регионе.

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