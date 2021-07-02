В Свердловской области за сутки подтвердили 281 случай коронавируса

В сумме COVID-19 в Свердловской области подхватили уже 94 542 человека. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие 24 часа на Среднем Урале лабораторно подтвердили 281 случай заболевания коронавирусом. В сумме COVID-19 в Свердловской области подхватили уже 94 542 человека.

Одолеть ковид за прошедшие сутки смогли 269 свердловчан, а общее число выздоровевших и выписавшихся из региональных больниц достигло 88 тысяч. На лечении остаются 2592 жителя Среднего Урала, из которых 548 пребывают в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+82), Алапаевска, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхотурья, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Рефтинского городского округа, Режа, ЗАТО Свободный, Серова и Среднеуральска.

Также в регионе подтвердили ещё 16 смертей от ковида и его последствий. Общее число жертв опасной инфекции в Свердловской области - 3876.

Напомним, днём ранее региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом констатировал заражение COVID-19 у 277 человек.