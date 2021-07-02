Москвичей с признаками ОРВИ отправят на самоизоляцию

Жители Москвы, болеющие ОРВИ, должны будут находиться дома до тех пор, пока не получат отрицательный результат ПЦР-теста на ковид. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице будет введена обязательная самоизоляция для людей с признаками ОРВИ. Они должны будут находиться дома до тех пор, пока не получат отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом заммэра столицы рассказала в ходе Московского урбанистического форума.

"Последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги. Исходя из этой ситуации, мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции", - передаёт слова Анастасии Раковой ТАСС.

По её словам, москвичам с ОРВИ и всем, кто проживает с ними, также будет необходимо сдать экспресс-тест на антиген к ковиду.

Напомним, в середине июня глава Москвы Сергей Собянин ужесточил антиковидные ограничения из-за сильного роста заболеваемости. С 19 июня была введена система с "бесковидными" ресторанами, куда посетителей пускают по QR-коду. Также он ограничил число посетителей массовых мероприятий до 1 000 и ввёл запрет на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время суток.

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