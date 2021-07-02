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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 июля 2021, 15:33

В Свердловской области будут госпитализировать всех пенсионеров и жителей общежитий с COVID-19

Врач везёт аппарат ИВЛ по больнице

В документе речь идёт о свердловчанах из групп риска. Фото: Галина Соловьёва

Пенсионеров и жителей общежитий с коронавирусом будут госпитализировать вне зависимости от тяжести заболевания. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

В документе речь идёт о свердловчанах из групп риска: лица старше 65 лет, с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью, онкозаболеваниями, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом или циррозом печени.

Кроме того, в больницы на лечение будут забирать всех, кто живёт в общежитии, многонаселённой квартире, с пенсионерами, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. "Они подлежат госпитализации в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 вне зависимости от тяжести заболевания", - говорится в тексте приказа.

Сегодня стало известно о 181 новом случае коронавируса в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 94 542 человека. Выздоровели и выписались из больниц 88 тысяч уральцев. На лечении остаются    2 592 жителя Среднего Урала, из которых 548 пребывают в тяжёлом состоянии.

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Фото: документ
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Фото: документ
Фото: документ

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