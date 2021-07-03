Евгений Куйвашев призвал свердловчан носить маски: вакцины не дают 100-процентную гарантию от болезни

Евгений Куйвашев объяснил, почему надо носить маски после прививки от ковида. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снова призывает уральцев не забывать о масках. Это касается, в том числе привитых свердловчан.

"Дело в том, что большинство вакцин хоть и снижают риск заболеть коронавирусом, но не дают 100-процентную гарантию от болезни. После прививки можно заразиться и перенести ковид в лёгкой форме или вообще бессимптомно. Но в этом случае человек остаётся опасным для окружающих! Именно поэтому носить маску необходимо, даже если вы вакцинировались", - написал глава региона в своём Instagram.

Евгений Куйвашев также рассказал, когда можно будет отказаться от этого средства защиты. По его словам, это произойдёт, когда прививки от коронавируса поставит большая часть населения области и страны.

"Тогда сформируется коллективный иммунитет, и заболеваемость начнёт снижаться", - уверен губернатор.

Он также сообщил, что в Екатеринбург доставили ещё 31 тысячу доз вакцины "Спутник V". В ближайшие сутки ожидается ещё 14 тысяч доз.

Сегодня стало известно о 181 новом случае коронавируса в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 94 542 человека. Выздоровели и выписались из больниц 88 тысяч уральцев. На лечении остаются 2 592 жителя Среднего Урала, из которых 548 пребывают в тяжёлом состоянии.

Ранее Евгений Куйвашев сообщал, что из 650 тысяч привитых граждан коронавирусом заразились 6 тысяч человек. Однако все они лечились амбулаторно, никто из них в реанимацию не попал. Сам губернатор сообщал, что уже привился повторно.

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