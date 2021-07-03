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3 июля 2021, 09:19

Коронавирус в течение дня выявили в 34 муниципалитетах Свердловской области

коронавирус

Больше всего заболевших COVID-19 обнаружили в Екатеринбурге. Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в населённых пунктах Свердловской области. Диагноз «COVID-19» за сутки был лабораторно подтверждён в 34 муниципалитетах.

Всего за 1 июля на территории региона был выявлен 281 заболевший, а общее их число с начала распространения инфекции достигло 94 542 человек.

Муниципалитеты с наибольшим числом заболевших:

  • Екатеринбург (45823 - общее число случаев заражения, +82 - суточный прирост),
  • Камышлов и Камышловский район (945, +33),
  • Нижний Тагил (6967, +29),
  • Берёзовский (2310, +21),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2533, +11),
  • Сухой Лог (1111, +10),
  • Талицкий район (1090, +8),
  • Артинский район (686, +7),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1470, +7),
  • Верхняя Пышма (1892, +6),
  • Слободо-Туринский район (297, +6).

В других муниципалитетах выявлено по пять и менее случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

В связи с выздоровлением 1 июля выписались 269 свердловчан, а общее число таковых в регионе достигло 88 тысяч. На лечении оставались 2592 жителя Среднего Урала, из которых 548 пребывали в тяжёлом состоянии.

Также в регионе подтвердили ещё 16 смертей от ковида и его последствий. Общее число жертв опасной инфекции в Свердловской области - 3876.

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Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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