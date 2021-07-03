В Свердловскую область придёт новая партия вакцины от COVID-19

Губернатор рассказал о поставках вакцины от COVID-19 на Средний Урал. ФОто: Галина Соловьёва

В Екатеринбург привезли 31 тысячу доз вакцины «Спутник V». Ещё 14 тысяч доз должны поставить 3 июля.

Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram. По его словам, скоро возможность поставить прививку от коронавирусной инфекции появится у всех желающих. Он высказал надежду, что свердловчане воспользуются этим шансом.

Губернатор также рассказал о том, к каким мерам предосторожности стоит прибегать после вакцинации от COVID-19. «Я читаю комментарии под своими постами в инстаграме и вижу, что многие не понимают, почему надо носить маски после прививки от ковида. Дело в том, что большинство вакцин хоть и снижают риск заболеть коронавирусом, но не дают 100-процентную гарантию от болезни. После прививки можно заразиться и перенести ковид в лёгкой форме или вообще бессимптомно. Но в этом случае человек остаётся опасным для окружающих. Именно поэтому носить маску необходимо, даже если вы вакцинировались», - пояснил глава региона.

Он отметил, что отказаться от ношения медицинских масок можно после того, как большая часть населения будет вакцинирована от коронавируса, так как сформируется коллективный иммунитет, а заболеваемость пойдёт на спад.

Как писала «Областная газета», по данным на 2 июля, за 24 часа на Среднем Урале лабораторно подтвердили 281 случай заболевания коронавирусом. В сумме с начала распространения инфекции COVID-19 в Свердловской области подхватили 94 542 человека.