За минувший день в Свердловской области лабораторно подтвердили ещё 297 случаев COVID-19

За день в России было выявлено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах. Фото: Галина Соловьёва

За прошедший день на территории Свердловской области выявили ещё 297 случаев коронавируса. По данным на 3 июля, общее число заразившихся COVID-19 свердловчан достигло 94 839 человек.

За сутки выздоровели и выписались из больниц по всей России 17 899 человек, в том числе 278 в Свердловской области, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Положительные тесты на ковид сдали жители Екатеринбурга (+52), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышинского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Таборинского и Тугулымского городских округов.

Состояние 552 госпитализированных медики расценивают как тяжёлое. Из их числа 241 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). От коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений за день на территории Среднего Урала скончались 15 человек, а с момента распространения инфекции – 3 891.

Всего же за день в России было выявлено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число случаев заражения опасной инфекцией достигло 5 585 799 человек в 85 регионах.

Днём ранее стало известно о 281 новом заразившимся коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.