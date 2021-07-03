Смертность от COVID-19 в России растёт шестой день подряд

За сутки в России выявили 24 439 заразившихся коронавирусом человек. Фото: Павел Ворожцов

За прошедшие сутки в России выявили 24 439 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего с начала распространения COVID-19 в стране было инфицировано 5 585 799 человек.

Больше всего заболевших в очередной раз выявили в Москве (+7 446), Подмосковье (+2 596), Санкт-Петербурге (+1 733), Нижегородской (+441) и Воронежской (+357) областях. Свердловская область находится на 11 строке антирейтинга по этому показателю с 297 заразившимися за сутки.

За день в связи с выздоровлением в России было выписано 17 899 пациентов, переболевших коронавирусом, а за всё время - 5 053 417 человек.

В течение суток из-за коронавируса и вызванных им осложнений умерло 697 человек, а за всё время - 137 262 пациента. В итоге смертность от COVID-19 в России продолжает расти шестой день подряд.

Фото: сервис "Яндекс. Коронавирус: статистика"

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 875 612 человек.

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