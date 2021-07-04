За день в Свердловской области выявили 313 заболевших COVID-19

За сутки в России лабораторно подтверждено 25 142 случаев COVID-19 в 85 регионах.

За минувший день на территории Свердловской области выявили ещё 313 случаев коронавируса. По данным на 4 июля, общее число заразившихся COVID-19 свердловчан достигло 95 152 человека.

За сутки по всей России выздоровели от коронавируса 15 484 человек, в том числе 294 в Свердловской области, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+98), Алапаевска, Артёмовского, Артинского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского городского округа, Сосьвы, Сухого Лога, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Состояние 555 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. Из их числа 240 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). За день от коронавирусной инфекции и вызванных ею ослдожнений на Среднем Урале умерло 12 человек, а за всё время - 3 903.

Днём ранее стало известно о 297 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Свердловской области.