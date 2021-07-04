Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
4 июля 2021, 14:31

За день в России выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19

коронавирус

От коронавируса в стране умерло 137 925 человек

За минувшие сутки в России выявлено 25 142 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. В итоге с момента распространения заболевания в стране подтверждён 5 610 941 случай инфицирования COVID-19.

Больше всего заболевших за день обнаружили в Москве (+7 624), Подмосковье (+2 696), Санкт-Петербурге (+1 784), Нижегородской (+432) и Воронежской (+359) областях. Свердловская область с 313 заразившимися находится на десятой строке антирейтинга.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 15 484 человек, переболевших Covid-19, а за всё время с начала распространения заболевания – 5 068 901.

За минувший день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 663 человека, а за весь период - 137 925 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 902 357 человек.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.07.2021, 14:31 / Общество
За день в России выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19
04.07.2021, 14:25 / Общество
В Екатеринбурге мост на Бебеля открыли раньше срока
04.07.2021, 13:50 / Общество
За день в Свердловской области выявили 313 заболевших COVID-19
04.07.2021, 13:18 / Экономика
Официально: Михаил Мишустин и четыре министра едут в Екатеринбург
04.07.2021, 11:54 / Общество
Эксперты назвали характерный симптом индийского штамма COVID-19