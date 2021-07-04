За день в России выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19

От коронавируса в стране умерло 137 925 человек

За минувшие сутки в России выявлено 25 142 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. В итоге с момента распространения заболевания в стране подтверждён 5 610 941 случай инфицирования COVID-19.

Больше всего заболевших за день обнаружили в Москве (+7 624), Подмосковье (+2 696), Санкт-Петербурге (+1 784), Нижегородской (+432) и Воронежской (+359) областях. Свердловская область с 313 заразившимися находится на десятой строке антирейтинга.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 15 484 человек, переболевших Covid-19, а за всё время с начала распространения заболевания – 5 068 901.

За минувший день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 663 человека, а за весь период - 137 925 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 902 357 человек.