Денис Мантуров поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19 на промышленных предприятиях

Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции на предприятиях российской промышленности. На сегодняшний день вакцинировано около четверти работников отраслей, находящихся под кураторством ведомства.
По прогнозам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в ближайшее время прививку сделают больше половины сотрудников предприятий. «От этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем», - приводит ТАСС ответ министра на вопрос о том, поддерживает ли он обязательную вакцинацию.
Денис Мантуров рассказал, что, по предварительным данным, коронавирусной инфекцией переболели 8% сотрудников, почти 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы сделать прививку. «Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас», - отметил министр. Он также рассказал, что подтверждённые медицинские противопоказания для вакцинации есть всего у 2,5% работников, а наибольшее число привившихся среди специалистов с высшим образованием и руководства предприятий.
Напомним, что Денис Мантуров сейчас находится в Екатеринбурге, где 5 июля начала работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2021. Как писала «Областная газета», в столицу Урала также прибыли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, руководитель Минфина Антон Силуанов.