За сутки в Свердловской области выявили 322 случая заражения коронавирусом

Ещё 322 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 95 474 человек.
Из больниц уже выписался 88 941 свердловчанин, в том числе 295 – за последние сутки. На лечении остаются 2,6 тысячи ковид-пациентов. Состояние 540 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+81), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагил, Сухого Лога и других муниципалитетов.
Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 914, информирует региональный оперштаб.
Накануне сообщалось о 313 заболевших COVID-19.
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