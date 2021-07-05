За сутки в Свердловской области выявили 322 случая заражения коронавирусом

За сутки в Екатеринбурге коронавирусом заболел 81 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 322 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 95 474 человек.

Из больниц уже выписался 88 941 свердловчанин, в том числе 295 – за последние сутки. На лечении остаются 2,6 тысячи ковид-пациентов. Состояние 540 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+81), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагил, Сухого Лога и других муниципалитетов.

Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 914, информирует региональный оперштаб.

Накануне сообщалось о 313 заболевших COVID-19.