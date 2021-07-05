Коронавирус подхватили ещё 24 353 россиянина

Нарастающим итогом зарегистрировано 5 635 294​​​​​​​ случая заболевания коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявлено ещё 24 353 случая COVID-19. Это на 789 заболевших больше, чем сутками ранее.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 6 557. Свердловская область находится на 10-й строчке антирейтинга вместе с Красноярским краем. В этих регионах инфекцию подхватили по 322 человека.

Нарастающим итогом зарегистрировано 5 635 294 случая. При этом из больниц уже выписался 5 083 441 житель страны, в том числе 14 540 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 138 579 россиян. За последние сутки зафиксировано 654 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 152,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 488 тысяч тестов. Под меднаблюдением остаётся 927 247 человек.