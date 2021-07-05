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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 июля 2021, 14:19

За два дня в Екатеринбурге оштрафовали более 300 человек за нарушение масочного режима

масочный режим

Полицейские проводят с населением профилактические беседы

Сотрудники полиции проверяют, как жители и гости Екатеринбурга соблюдают масочный режим. За минувшие выходные они составили 303 материала об административных правонарушениях, касающихся невыполнения противоэпидемиологических правил.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в ходе рейдовых мероприятий стражи порядка проводили профилактические беседы в том числе и на остановках общественного транспорта. Проверки состоялись в торговых центрах и магазинах.

Полицейские призывают население относиться к сложившейся ситуации с пониманием и неукоснительно соблюдать ограничительные меры, рекомендации медиков и пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Полицейские напомнили, что за нарушение правил поведения при действующем режиме повышенной готовности грозит административная ответственность.

Как писала «Областная газета», проверки соблюдения масочного режима начались в Екатеринбурге в конце июня. Соответствующее решение было продиктовано ростом темпов распространения коронавирусной инфекции. При этом глава региона Евгений Куйвашев поручил отказаться от помощи росгвардейцев, чтобы не пугать свердловчан.

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