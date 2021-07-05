В Свердловской области заработала горячая линия по вопросам защиты прав туристов

Горячая линия будет работать до 17 июля. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в Свердловской области начала работу горячая линия по вопросам защиты прав потребителей при оказании туристических услуг. Также граждане могут обратиться за информацией об инфекционных угрозах за рубежом.

Горячую линию организовали Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Она будет работать 2 недели - до 17 июля 2021 года. Уральцы смогут получить ответы на вопросы, в том числе связанные с отменой авиарейсов. Звонки принимаются в будние дни с 9 до 17 часов.

К специалистам по защите прав потребителей туристов можно обращаться по телефонам:

Фото: скрин с сайте Роспотребнадзора по Свердловской области

Узнать об эпидситуации за рубежом и мерах профилактики инфекционных болезней можно по номерам:

Фото: скрин с сайте Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, с 28 июня Россия открыла авиасообщение ещё с восьмью странами, в том числе с США и Италией. С 1 июля возобновились рейсы из Кольцова в Стамбул.

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