В Свердловской области организуют контроль за случаями досуточной летальности от COVID-19

Скончались 4% заразившихся коронавирусом свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав Свердловской области выпустил приказ об организации контроля за случаями досуточной летальности от коронавируса. Речь идёт о пациентах, скончавшихся до 24 часов пребывания в стационаре.

Утверждена форма сбора информации о таких случаях. Главврачам ковидных больниц поручено разбирать каждый досуточный летальный случай в течение не больше трёх дней, в том числе выяснять, чем пациента лечили амбулаторно.

"Информацию о случаях досуточной летальности от новой коронавирусной инфекции предоставлять ГАУЗ СО "Медицинский информационно-аналитический центр согласно приложению", - говорится в тексте приказа.

Документ подписал первый замминистра здравоохранения Свердловской области, исполняющий обязанности главы ведомства, Сергей Турков.

Зпа последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии достигло 3 914. Исходя из официальной статистики, в регионе за 1,5 года скончались 4% от всех заразившихся (95 474). В целом по стране от ковида и его последствий умерли 138 579 россиян - 2,4% от общего числа заболевших.

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Фото: документ

Фото: документ