Михаил Мишустин пообещал выделить средства на детскую больницу в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев попросил премьер-министра выделить средства на детскую больницу. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву выделить из федерального бюджета средства на переоснащение детской областной больницы. Глава региона попросил на эти цели 230 миллионов рублей.

«Без сомнения. По больнице мы прорабатывали этот вопрос с министерством здравоохранения. Мы обязательно поможем, окажем эту поддержку», - приводит ТАСС слова главы Правительства РФ.

Евгений Куйвашев также попросил Михаила Мишустина сдвинуть на ближайшую перспективу сроки выделения инвестиций на развитие дорожной сети Свердловской области. Премьер-министр сообщил, что 6 июля в регион прилетит глава Минстроя Ирек Файзуллин, которому будут даны соответствующие поручения, чтобы поддержать запрос властей региона.

Кроме того, Михаил Мишустин сегодня посетил поликлинику центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга. Его сопровождал министр здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Новая поликлиника в ЦГКБ №1 приняла первых посетителей 1 марта 2021 года. Восьмиэтажное здание имеет площадь 10,5 тысячи квадратных метров. Проектная мощность поликлиники – 560 человек в смену. Помощь здесь получают жители Октябрьского района столицы Урала. К поликлинике прикреплено около 90 тысяч человек. Организована электронная очередь, установлено внутреннее телевещание на 39 мониторах, имеется аудиооповещение. Кроме того, созданы условия для людей с ограниченными возможностями – от специальных парковочных мест и пандусов до размещения мнемосхем. В штате медицинского учреждения 419 сотрудников, в том числе 70 врачей.

Премьер-министр также ознакомился с проектом создания медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Он объединит потенциал ведущих вузов, научно-исследовательских институтов и медучреждений. Одним из ключевых резидентов кластера являются Уральский государственный медицинский университет (УГМУ), Уральский НИИ охраны материнства и младенчества, областной онкологический диспансер, областная клиническая больница №1, областная детская клиническая больница №1, многопрофильный клинический центр «Бонум», технопарк «Академический».

В рамках кластера планируется создать высокотехнологичные производства медицинской техники и изделий медицинского назначения. Также появится новая материально-техническая база для НИИ охраны материнства и младенчества. В итоге в новом здании смогут получать лечение порядка 20 тысяч пациентов в год, а роды будут принимать у более чем 3,5 тысячи женщин. Также появится 1024 новых рабочих места. Следующий планируемый к реализации в рамках развития кластера проект – создание условий для размещения Уральского государственного медицинского университета, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.