Более 1 тысячи военнослужащих ревакцинируют в Свердловской области до конца июля

Центральный военный округ ревакцинирует одну тысячу своих военнослужащих до конца июля. Под повторную прививку попадут и учреждений Минобороны РФ в Свердловской области.
В пресс-службе ЦВО рассказали, что иммунизация стартовала 1 июля. Её проводят в поликлинике окружного военного госпиталя ЦВО в Екатеринбурге.
Повторную вакцинацию проводят для военнослужащих и гражданского персонала воинских частей, медицинских учреждений, личного состава дежурных смен, а также для участников международных армейских игр. Каждый человек должен был завершить предыдущий курс прививок до 1 января 2021 года.
Ревакцинация военнослужащих проводится в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, в начале месяца Минздрав РФ выпустил рекомендации по ревакцинации. Врачи советуют прививаться повторно или после болезни спустя полгода, пока в стране не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета. Для его поддержания необходимо будет повторять укол раз в год. В июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что он привился ещё раз. Первый раз он проходил полный курс вакцинации летом 2020 года.
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