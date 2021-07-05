Глава минздрава страны Михаил Мурашко прочитал лекцию екатеринбургским студентам

Михаил Мурашко и ректор УГМУ Ольга Ковтун (в центре) со студентами-участниками встречи. Фото: Алексей Кунилов

В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) прошла встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко со студентами и выпускниками вузов Екатеринбурга. Среди вопросов, которые интересовали собеседников главы минздрава, – перспектива создания в Академическом районе Екатеринбурга медицинского кластера и личный совет в том, как стать… министром здравоохранения страны.

Встреча прошла в формате лекции и была организована в рамках просветительского проекта Российского общества «Знание». На неё были приглашены самые активные участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена», входящих в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Данный проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Лекция Михаила Мурашко была посвящена особенностям работы системы здравоохранения России в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Ситуацию последних двух лет министр охарактеризовал термином «мир вука» – теории, до недавнего времени больше применявшейся экономистами и военными, характеризующей неопределенность, быструю изменчивость всех явлений в настоящем мире.

– Мир вука – это ситуация нестабильности, неопределённости, сложности, неоднозначности, и это меняет правила нашего поведения, – сказал Михаил Мурашко. – В ответ на это мы очень быстро мобилизовали коечную мощность, мы унифицировали подходы к организации помощи, стандартизации лечения…

Россия не только первой разработала вакцину от COVID-19, но и, благодаря механизму ускоренного доступа на рынок медицинской продукции новых изделий, дала в руки врачей средства профилактики, диагностики, лечения этой болезни. Так, для борьбы с коронавирусной инфекцией в ускоренном режиме было зарегистрировано 11 новых лекарственных препаратов и 1200 медицинских изделий. По словам министра, основная задача сегодняшнего дня – неуправляемую инфекцию перевести в управляемую. Без волонтёрского движения, помощи простых граждан и бизнеса сделать это невозможно.

– Планируется ли вакцинация иностранных студентов? – интересовался студент УрФУ Никита Буянов, гражданин Казахстана.

– Да, планируется, – сказал Михаил Мурашко. – Сейчас подготовлена первая партия вакцины, которая будет направлена на вакцинацию иностранных граждан.

Выпускницу лечебно-профилактического факультета УГМУ Юлию Тагильцеву волнует вопрос: смогут ли нынешние первокурсники, абитуриенты её родного вуза учиться в Академическом, где планируется создать медицинский кластер и построить новые корпуса медицинского университета?

– Проект медицинского кластера будет идти поэтапно, – сказал Михаил Мурашко. – Первая его часть, переезд НИИ ОММ (Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. – Прим. авт.), сегодня будет обсуждаться с участием председателя правительства страны Михаила Мишустина в рамках выставки ИННОПРОМ.

В целом идею создания медкластера Михаил Мурашко охарактеризовал так: «шикарный проект», хотя на его полную реализацию потребуется время.

– Как стать министром здравоохранения? – спросил Михаила Мурашко студент педиатрического факультета УГМУ Даниил Ключников.

Вопрос не случайный, ведь нынешний министр родом из Екатеринбурга и в 1992 году окончил Уральский мединститут.

– Закончить Уральский государственный медицинский университет, – ответил тот. – Уже три выпускника вуза стали министрами страны. Так что шансы есть.

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