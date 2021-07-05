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5 июля 2021, 18:26

Обновлён график работы пунктов вакцинации от COVID-19 в ТЦ Екатеринбурга

вакцина от коронавируса

За последние сутки на Среднем Урале выявили 322 случая заражения коронавирусом, в Екатеринбурге - 81. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге продолжается вакцинация против коронавируса. На этой неделе желающих поставить прививку ждут в крупных торговых центрах и других общественных учреждениях.

По данным мэрии города, до пятницы график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 будет выглядеть следующим образом:

  • пункт в ТРЦ «Академический» (улица Краснолесья, 133) можно посетить с 12:00 до 18:00 до 9 июля включительно;
  • в ТЦ «МЕГА» (улица Металлургов, 87) - с 10:00 до 20:00 до 7 июля включительно;
  • в ТРК «Глобус» (улица Щербакова, 4) - с 10:00 до 16:00 6 июля;
  • в ТРЦ «Гринвич» (улица 8 Марта, 46) - с 10:00 до 15:00 6 июля;
  • в ТЦ «Максидом» (улица Тверитина, 45) - с 16:00 до 19:00 7 июля;
  • в ТРЦ «Алатырь» (улица Малышева, 5) - с 15:00 до 19:00 8 июля;
  • в гипермаркете «Сима-Ленд» (улица Черняховского, 86/12) - с 10:00 до 18:00 8 июля;
  • в Екатеринбургском государственном цирке (улица 8 Марта, 43) - с 14:00 до 19:00 с 6 по 8 июля;
  • в аэропорту «Кольцово» (площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - с 13:00 до 19:00 с 6 по 8 июля.

По имеющимся данным, на сегодняшний день в Свердловской области первым компонентом вакцины от коронавируса привито 676 263 человека. Полностью закончили вакцинацию 504 019 граждан.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале выявили 322 случая заражения коронавирусом, в Екатеринбурге - 81.

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