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6 июля 2021, 08:49

Число заболевших COVID-19 в Екатеринбурге превысило 46 тысяч

коронавирус

Всего на Среднем Урале с вирусом уже столкнулись 95 474 человека. Фото: Галина Соловьёва.

В предыдущие сутки в Екатеринбурге был зафиксирован ещё 81 случай заражения коронавирусом. Нарастающим итогом число инфицированных в городе перевалило за 46 тысяч.

По данным на 5 июля количество болеющих или переболевших жителей уральской столицы составило 46 054. В топ-5 антирейтинга по числу ковид-пациентов за всё время также вошли Нижний Тагил (7 026 случаев), Первоуральск (3 497), Ревда (2 676), Каменск-Уральский и Каменский район (2 560), информирует свердловское Управление Роспотребнадзора.

Всего на Среднем Урале с вирусом уже столкнулись 95 474 человека (+322 за предыдущие сутки). Из них 88 941 - выписался из больниц, ещё почти 4 тысячи - стали жертвами инфекции.

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