Как защитить себя и близких от новой волны коронавируса

В Свердловской области открываются дополнительные пункты вакцинации, в том числе вне поликлиник. Фото: Галина Соловьёва

Темпы распространения коронавируса в нашей стране и на Среднем Урале нарастают. Кажется, ещё немного, и повторится ситуация прошлого года, когда жизнь замерла, улицы опустели, зато ковидные госпитали переполнились. Что может предпринять каждый из нас, чтобы остановить эпидемию?

Мы расслабились

Несмотря на то, что масочный режим никто не отменял, людей с открытыми миру и вирусу лицами можно встретить и в транспорте, и в магазинах, и на официальных мероприятиях. Даже министр здравоохранения России Михаил Мурашкона встрече со студентами в Уральском государственном медицинском университете был без маски. Нужно ли их носить?

– Накоплено достаточно много документальных подтверждений распространения коронавируса воздушно-капельным путём, – говорит ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – При обычном дыхании, разговоре, а тем более кашле или чихании аэрозоль распространяется в помещении на несколько метров. Маска – тот барьер, который преграждает путь инфекции как от человека, так и к человеку.

По словам Александра Соловьёва, для создания коллективного иммунитета от новых, более агрессивных штаммов коронавируса, необходимо привить 60–80 процентов населения. Однако достичь этого результата при нынешних темпах вакцинации мы сможем нескоро. А если учесть, что на выработку иммунитета уходит полтора-два месяца, то в зоне риска мы будем находиться ещё долго.

– Заболевание стало протекать чуточку по-другому, – говорит главный инфекционист Свердловской области Марина Холманских. – Больше стало тяжёлых форм, изменилась и структура заболевших. Если раньше вирус поражал в основном лиц старшего возраста и имеющих сопутствующие заболевания, то сейчас коронавирус атакует детей и молодых, которые сопутствующих заболеваний не имеют. И если в первую и вторую волну молодые переносили инфекцию легко, то теперь она проявляется у них в тяжёлых формах. Вопрос профилактики сейчас стоит особенно остро. Радует, что вакцинация набирает обороты, люди пошли прививаться, открываются дополнительные пункты. Но прививка не избавляет от необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Третью волну коронавируса на Среднем Урале, по словам Марины Холманских, создают новые штаммы – «дельта» (индийский) и британский, которые не щадят и детей. Однако несовершеннолетних пока не вакцинируют. Поэтому родителям не стоит водить детей в торговые центры, магазины и прочие места с большим скоплением народа. В нынешнем году маски рекомендуется носить не только взрослым, но и детям.

Вокруг COVID-19 ходит много мифов во всех странах мира. Россия тут не исключение. Можно даже сказать, что до нас слухи долетают оттуда – из-за рубежа. Поэтому есть смысл узнать, что отвечают зарубежные специалисты на типичные вопросы своих обывателей. Приведу несколько отрывков из дискуссий на сайте who.intВсемирной организации здравоохранения.

Привиться или переболеть?

Среди части общества муссируется проблема: не лучше ли дать возможность населению заразиться и переболеть, нежели проводить массовую вакцинацию?

– С вакциной можно безопасно добиться индивидуального и коллективного иммунитета, – говорит главный научный сотрудник ВОЗ доктор Сумья Сваминатан. – Через естественное заражение мы также могли бы достичь этого, но ценой больших человеческих жертв. Для того, чтобы действительно разорвать цепь передачи инфекции, необходимо, чтобы у 60–70 процентов населения был иммунитет. Если вы позволите этому произойти естественным образом, это нанесет большой побочный ущерб. Даже если один процент инфицированных в конечном итоге умрет, это составит огромное количество людей в масштабах планеты.

Доктор Кэтрин О'Брайениз ВОЗ опровергает мифы о том, что вакцины якобы способны изменить ДНК или вызвать бесплодие. Она заявила, что «…нет никакого способа, которым матричная РНК вакцины может изменить ДНК наших человеческих клеток. Не существует также вакцины, вызывающей бесплодие».

Однако перенесенная коронавирусная инфекция, по мнению зарубежных и отечественных специалистов, способна отрицательно сказаться на качестве спермы и вызвать осложнения у беременных. Поэтому мужчинам и женщинам, вынашивающим ребёнка, следует избегать заражения: прививаться, носить маски, избегать многолюдных мест.

Кому противопоказана прививка?

Как сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области, противопоказаний к вакцинам нет, кроме некоторого количества хронических заболеваний. Но и в этом случае все зависит от состояния больного: в период ремиссии, отсутствия обострений врач может дать разрешение на прививку.

– Любой сомневающийся перед вакцинацией может проконсультироваться у своего участкового терапевта или у специалиста, у которого наблюдается, – подчеркнул пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Если после введения первого компонента вакцины пациент выдаст тяжёлую аллергическую реакцию, судорожный синдром, скачок температуры выше 40 градусов, то второй компонент ему вводить не будут.

А вот узнать, какому количеству уральцев отказали в прививке по медицинским показаниям, выяснить не удалось. Статистика по отводам, сообщили в областном минздраве, не ведётся.

Как часто нужно прививаться? Как сообщили в оперштабе по коронавирусу, ревакцинация проводится через 6 и более месяцев после получения первой прививки. И подчеркнули, что вакцинироваться можно при любом уровне антител, прививка не нанесёт вреда организму,

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