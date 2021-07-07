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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 июля 2021, 07:20

Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 15 городах Свердловской области

Девушка едет в трамвае на фоне граффити врачам

В Екатеринбурге число заразившихся перевалило за 46 тысяч, в Нижнем Тагиле - за 7 тысяч. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Камышлове и Камышловском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 1000 человек.

Это 15-я территория на Среднем Урале, которая преодолела эту отметку за 1,5 года. В числе городов-лидеров:

  • Екатеринбург (46 151),
  • Нижний Тагил (7 064),
  • Первоуральск (3518),
  • Ревда (2701),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2560),
  • Берёзовский (2356),
  • Верхняя Пышма (1 906),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 532),
  • Реж (1 401),
  • Серов (1247),
  • Нижнесергинский район (1197),
  • Сухой Лог (1132),
  • Талицкий район (1106),
  • Алапаевск и Алапаевский район (1027),
  • Камышлов и Камышловский район (1 003).

Накануне стало известно о 318 случаях коронавируса в Свердловской области. Общее число инфицированных достигло 95 792 человек. Выписались 89 тысячи человек, скончались 3,9 тысячи свердловчан с COVID-19. Таким образом, в больницах официально остаются около трёх тысяч уральцев с подтверждённым диагнозом.

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Областная газета Свердловской области

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