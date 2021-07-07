Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 15 городах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Камышлове и Камышловском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 1000 человек.
Это 15-я территория на Среднем Урале, которая преодолела эту отметку за 1,5 года. В числе городов-лидеров:
- Екатеринбург (46 151),
- Нижний Тагил (7 064),
- Первоуральск (3518),
- Ревда (2701),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2560),
- Берёзовский (2356),
- Верхняя Пышма (1 906),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 532),
- Реж (1 401),
- Серов (1247),
- Нижнесергинский район (1197),
- Сухой Лог (1132),
- Талицкий район (1106),
- Алапаевск и Алапаевский район (1027),
- Камышлов и Камышловский район (1 003).
Накануне стало известно о 318 случаях коронавируса в Свердловской области. Общее число инфицированных достигло 95 792 человек. Выписались 89 тысячи человек, скончались 3,9 тысячи свердловчан с COVID-19. Таким образом, в больницах официально остаются около трёх тысяч уральцев с подтверждённым диагнозом.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале