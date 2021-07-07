Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 15 городах Свердловской области

В Екатеринбурге число заразившихся перевалило за 46 тысяч, в Нижнем Тагиле - за 7 тысяч. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Камышлове и Камышловском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 1000 человек.

Это 15-я территория на Среднем Урале, которая преодолела эту отметку за 1,5 года. В числе городов-лидеров:

Екатеринбург (46 151),

Нижний Тагил (7 064),

Первоуральск (3518),

Ревда (2701),

Каменск-Уральский и Каменский район (2560),

Берёзовский (2356),

Верхняя Пышма (1 906),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 532),

Реж (1 401),

Серов (1247),

Нижнесергинский район (1197),

Сухой Лог (1132),

Талицкий район (1106),

Алапаевск и Алапаевский район (1027),

Камышлов и Камышловский район (1 003).

Накануне стало известно о 318 случаях коронавируса в Свердловской области. Общее число инфицированных достигло 95 792 человек. Выписались 89 тысячи человек, скончались 3,9 тысячи свердловчан с COVID-19. Таким образом, в больницах официально остаются около трёх тысяч уральцев с подтверждённым диагнозом.

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