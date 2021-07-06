Вакцинированным от ковида россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну

У таких граждан должна быть соответствующая справка на портале Госуслуг. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-тест для возвращающихся из-за границы россиян, если они переболели коронавирусом в течение полугода или поставили вакцину. У таких граждан должна быть соответствующая справка на портале Госуслуг.

Постановление, подписанное главным санитарным врачом РФ, главой Роспотребнадзора Анной Поповой, опубликовано на портале правовой информации. Закон вступает в силу 7 июля.

"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется", - говорится в тексте документа.

Кроме того, постановление отменяет двукратное прохождение ПЦР-теста для тех россиян, кто не болел коронавирусом в последние полгода и не ставил вакцину. Им придётся сдать ПЦР-тест единожды в течение трёх дней после прибытия в страну. При этом до получения отрицательного результата теста необходимо находиться на самоизоляции.

Граждане государств - членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля при въезде в Россию должны будут загружать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сданный не ранее чем за три дня до прибытия, через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". Аналогичная мера с 1 сентября будет распространяться на граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана.

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