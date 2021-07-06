Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 июля 2021, 21:12

Вакцинированным от ковида россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну

Аэропорт

У таких граждан должна быть соответствующая справка на портале Госуслуг. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-тест для возвращающихся из-за границы россиян, если они переболели коронавирусом в течение полугода или поставили вакцину. У таких граждан должна быть соответствующая справка на портале Госуслуг.

Постановление, подписанное главным санитарным врачом РФ, главой Роспотребнадзора Анной Поповой, опубликовано на портале правовой информации. Закон вступает в силу 7 июля.

"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется", - говорится в тексте документа.

Кроме того, постановление отменяет двукратное прохождение ПЦР-теста для тех россиян, кто не болел коронавирусом в последние полгода и не ставил вакцину. Им придётся сдать ПЦР-тест единожды в течение трёх дней после прибытия в страну. При этом до получения отрицательного результата теста необходимо находиться на самоизоляции.

Граждане государств - членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля при въезде в Россию должны будут загружать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сданный не ранее чем за три дня до прибытия, через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". Аналогичная мера с 1 сентября будет распространяться на граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана.

Читайте также:

С 7 июля Германия смягчает правила въезда из России.

С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только привитых от COVID-19.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.07.2021, 21:12 / Общество
Вакцинированным от ковида россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну
06.07.2021, 20:27 / Общество
Владимир Путин прибыл на торжественный вечер, посвящённый 300-летию Кузбасса
06.07.2021, 20:11 / Общество
За прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 1 397 свердловчан
06.07.2021, 19:35 / Общество
В России обновились образовательные стандарты для начальной и средней школ
06.07.2021, 19:12 / Спорт
В Госдуме предложили урезать зарплаты российским футболистам