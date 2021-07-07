Работают ли экспресс-тесты на коронавирус в домашних условиях?

По мнению экспертов, экспресс-тесты на коронавирус для домашнего применения стоит всё равно подтвердить ПЦР-тестом. Фото: Галина Соловьева

Из-за распространения коронавируса в России появляются всё более продвинутые способы проверить себя на наличие опасной инфекции. Например, экспресс-тесты на коронавирус или антитела к нему, которые можно провести самостоятельно в домашних условиях. Но стоит ли доверять результатам такой самодиагностики и приравниваются ли эти тесты к тем, что проводят в медучреждениях?

В России усиливают меры эпидемиологической защиты из-за наступившей третьей волны коронавирусной инфекции. Теперь уже не только для поездок заграницу и возвращения в страну нужно делать ПЦР-тесты на коронавирус или иметь при себе сертификат о полной вакцинации, но и для путешествий по России, посещения мероприятий, походов в музеи и рестораны некоторых крупных городов необходим отрицательный результат теста на COVID-19.

Результат ПЦР-теста нужно ждать два-три дня, а на наличие антител к этой инфекции – до пяти дней. Но когда времени нет, люди прибегают к экспресс-вариантам – их результаты готовы уже через 10–30 минут. Такие тесты можно заказать через Интернет, купить в аптеках, в хозяйственных и продуктовых магазинах и даже в автоматах в торговых центрах. Хотя сэкономить на них вряд ли получится: в клинике обычный ПЦР-тест на коронавирус в среднем стоит 1500–2000 рублей, тест на антитела – 600–1000 рублей. Экспресс-тесты для домашнего использования на COVID-19 и антитела будут стоить около 2000 рублей.

Открытых российских исследований, в которых бы сравнили обычные тесты на коронавирус и антитела к нему с экспресс-тестами для домашнего применения, пока что нет. Однако эксперты считают, что самостоятельные варианты вычисления заражения новой инфекцией значительно уступают обычной ПЦР-диагностике.

– Если экспресс-тест на коронавирус показывает положительный результат, значит, обнаружен антиген вируса, и этому можно доверять, – комментирует журналисту «Облгазеты» главный инфекционист Свердловской области Марина Холманских. – Но отрицательный экспресс-тест не значит, что человек не болеет. Если у него есть клиника заболевания, то нужно сделать ПЦР-исследование. Часто бывает так, что результат в экспрессе отрицательный, а в ПЦР-тесте – положительный.

По словам ведущего эксперта Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александра Соловьёва, экспресс-тест и ПЦР – это две разные методики. Первый просто реагирует на присутствие антигена коронавируса. Второй – более чувствительный и специфичный, нацелен на выявление определённых участков генов коронавируса.

Кроме того, экспресс-тест на выявление антител к коронавирусу также значительно уступает аналогичным исследованиям в больнице.

– Я не понимаю смысл таких экспресс-тестов, потому что они позволяют ответить только на одни вопрос: есть антитела или нет. Эта информация не несёт особой ценности для большинства людей, – утверждает Александр Соловьёв.

Результаты теста в клинике позволяют получить намного больше информации: выявить количество двух классов антител IgM и IgG, скорость увеличения их концентрации, а также примерный срок с момента, когда человек перенёс инфекцию, даже если заболевание прошло бессимптомно.

Но если рекомендации медиков граждане и смогут проигнорировать, то решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) изменить нельзя.

– В постановлении главного государственного санитарного врача прописано, что методом исследования на коронавирус является только ПЦР-тест. Поэтому для участия в мероприятиях, в том числе в поездках за границу, результаты других тестов не принимаются, – отмечает пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева.

Такое решение обосновано не только меньшей точностью экспресс-теста, но и проведением его в домашних условиях.

– Могут возникнуть вопросы к достоверности результатов экспресс-теста, – подчёркивает Александр Соловьёв. – А тому ли человеку был сделан тест? Правильно ли взят биоматериал, соблюдены ли условия, при которых тест должен выполняться? Невозможно оценить контроль качества процедуры и дату проведения. Экспресс-тесты можно использовать для быстрой диагностики, чтобы принять решение об изоляции или экстренной госпитализации человека. Но в дальнейшем это нужно подтвердить ПЦР-исследованием.

В ТЕМУ В условиях коронавирусной опасности руководство компаний за свой счёт нередко организует коллективное тестирование на коронавирус или антитела к нему, а также вакцинирование всех своих сотрудников. Работников направляют в клинику, или сами медики приезжают на предприятие, чтобы провести процедуру. При этом большинство медицинских организаций предлагают специальную цену для проведения массового тестирования сотрудников компании. Скидки обсуждают индивидуально, в некоторых случаях они могут достигать 20 процентов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».​​​​

Опубликовано в №121 от 08.07.2021 под заголовком