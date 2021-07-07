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7 июля 2021, 13:43

Премьер-министр РФ поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

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Роспотребнадзору также поручено сократить до двух часов сроки передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал Госуслуг. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность цен на проведение ПЦР-тестов в коммерческих и частных лабораториях. Отчёт по данной работе должен быть предоставлен в кабмин до 19 июля.

По итогам заседаний Координационного совета по борьбе с коронавирусом в России 25 и 29 июня Михаил Мишустин подписал перечень поручений для стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

"В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растёт. Людей это сильно беспокоит", - сказал премьер-министр в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом 25 июня.

Также глава кабмина указал на необходимость плотного взаимодействия с производителями вакцины от COVID-19 и регионами по вопросам наличия препарата. Минпромторгу было поручено подготовить и представить в Правительство помесячные планы выпуска вакцин основными производителями на срок до конца текущего года.

Как говорится на сайте кабмина, в перечне поручений большое внимание уделено порталу Госуслуг. Премьер-министр поручил организовать работу сайта так, чтобы россияне получали ответы на вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, в течение суток. Кроме того, Роспотребнадзору было поручено сократить до двух часов сроки передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал Госуслуг.

Отметим, что в среднем по Свердловской области цена за комплексный ПЦР-тест составляет около 2 500 рублей, в то время как в Москве цена за тест может достигать 3 600 рублей, а то и 4 000 рублей и выше.

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