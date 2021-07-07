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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 июля 2021, 13:09

В Свердловской области за сутки выявили 345 случаев COVID-19

Девушки в масках

В сумме в Свердловской области зарегистрировано уже 96 137 случаев ковида. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале подтвердили ещё 345 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В сумме в Свердловской области зарегистрировано уже 96 137 случаев ковида.

По выздоровлению из больниц выписался ещё 301 свердловчанин, излечившийся от коронавируса. Общее число выздоровевших в регионе составляет 89 539. На сегодняшний день на лечении остаются 2 654 жителя Среднего Урала.

При этом за день от коронавирусной инфекции и последствий заболевания скончались 18 свердловчан. Всего от ковида на Среднем Урале умерли 3 944 человека.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области было зафиксировано 318 новых случаев коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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