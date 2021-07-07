Коронавирусную инфекцию в России подхватили ещё 23 962 человека

За день по выздоровлению выписались 20 067 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В России зарегистрировали за сутки 23 962 пациента, у которых выявили коронавирусную инфекцию. Также за день по выздоровлению выписались 20 067 человек.

По данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом в России, за день ковид подхватил 5 621 москвич. В то же время на Среднем Урале подтвердили 345 случаев заболевания. Отметим, что Свердловская область находится на 8-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей заболеваемостью COVID-19.

Общее число инфицированных в стране составляет 5 682 634. Из них 5 121 919 россиян уже смогли победить болезнь.

При этом коронавирус унёс жизни ещё 725 жителей России. Суммарное число летальных исходов перевалило за 140 тысяч.

Напомним, днём ранее сообщалось о 23 378 новых пациентах с коронавирусной инфекцией.