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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 июля 2021, 13:21

Коронавирусную инфекцию в России подхватили ещё 23 962 человека

Женищна надевает маску

За день по выздоровлению выписались 20 067 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В России зарегистрировали за сутки 23 962 пациента, у которых выявили коронавирусную инфекцию. Также за день по выздоровлению выписались 20 067 человек.

По данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом в России, за день ковид подхватил 5 621 москвич. В то же время на Среднем Урале подтвердили 345 случаев заболевания. Отметим, что Свердловская область находится на 8-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей заболеваемостью COVID-19.

Общее число инфицированных в стране составляет 5 682 634. Из них 5 121 919 россиян уже смогли победить болезнь.

При этом коронавирус унёс жизни ещё 725 жителей России. Суммарное число летальных исходов перевалило за 140 тысяч.

Напомним, днём ранее сообщалось о 23 378 новых пациентах с коронавирусной инфекцией.

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Областная газета Свердловской области

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