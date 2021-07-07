Павел Креков анонсировал введение в Свердловской области системы с QR-кодами

Павел Креков не исключает, что QR-коды через два месяца станут для свердловчан обыденностью. Фото: Павел Ворожцов.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков анонсировал введение в регионе системы допуска граждан в кафе, рестораны и на массовые мероприятия по QR-кодам, подтверждающим прохождение вакцинации от COVID-19. При этом он отметил, что такую систему не будут вводить в ближайшие дни.

"Я скажу так: новые ограничения на уровне "сегодня-завтра" не предвещаются. Мы пока не планируем решений на ближайшие дни. Решений, связанных с неким лимитированием посещения мест питания и других мероприятий", - сказал Павел Креков в ходе брифинга регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По словам замгубернатора, если в регионе будет и дальше фиксироваться рост заболеваемости, то система с QR-кодами будет однозначно введена. Павел Креков добавил, что подобные меры успешно действуют не только в других регионах России, но и в других странах. "Нужно ориентироваться на мировой опыт. А он говорит об одном: целый ряд стран Европы абсолютно нормально перешёл на использование QR-кодов при посещении ресторанов, клубов, музеев и других заведений", - добавил он.

Павел Креков не исключает, что QR-коды через два месяца станут для свердловчан обыденностью.

Напомним, эксперимент с "бесковидными" ресторанами в полутора-двух десятках заведениях общепита Москвы начался 19 июня. Планировалось, что посетителей будут пускать по QR-коду, подтверждающему вакцинацию. Его можно скачать с сайта госуслуг. По словам мэра столицы Сергея Собянина это делается для того, чтобы кафе и рестораны могли работать и обеспечивали безопасность посетителей.

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