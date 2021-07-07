Валерий Фадеев о работе властей по информированию о вакцинации: "Неопределенность раздражает людей"

Глава СПЧ добавил, что даже показания врачей о том, стоит ли человеку, имеющему антитела, проходить вакцинацию, разнятся. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поделился мнением о том, как власти справляются с работой по информированию россиян о вакцинации от коронавируса. Он считает, что народ раздражает "дёрганное поведение".

Об этом Валерий Фадеев рассказал журналистам на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ".

"Вызывает раздражение у людей не сама необходимость бороться с эпидемией, а несколько дёрганое поведение властей. Вот с чем надо бороться. Неопределенность раздражает людей. Надо полностью и грамотно информировать людей о том, что происходит, и относиться с понимаем к "вибрациям" общества", - передаёт его слова ТАСС.

Он, в частности, привёл в пример людей, переболевших коронавирусом, но не имеющих справки о наличии антител. Глава СПЧ добавил, что даже показания врачей о том, стоит ли человеку, имеющему антитела, проходить вакцинацию, разнятся.

"Если есть антитела, может быть, стоит разрешить преподавателям преподавать, а студентам - посещать занятия?", - предложил Валерий Фадеев.

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