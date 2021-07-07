В Нижнем Тагиле установят памятник врачам и назовут сквер в их честь

Во время пандемии свердловчане ищут разные способы отблагодарить врачей. Фото: Галина Соловьёва

В Нижнем Тагиле появятся памятник и сквер, посвящённые врачам. Придумать название для будущих объектов приглашают всех желающих.

Накануне глава города Владислав Пинаев провёл встречу с сотрудниками и студентами медколледжа и обсудил возможные варианты названия сквера, который собираются открывать этой осенью перед зданием учреждения.

Идею переименовать сквер в честь медиков и разместить здесь памятную скульптуру предложил мэр города, отметили в пресс-службе Нижнего Тагила. Студенты и преподаватели одобрили эту идею, так как считают это место памятным - здесь находится старейшая больница города. С их стороны прозвучали такие варианты названий: "Аллея медицинской славы", "Сквер медицинской доблести".

Эскиз памятника ещё не согласован, участники обсуждения не смогли прийти к единому мнению, поэтому к обсуждению предложили присоединиться всем желающим.

"Мы ещё обсудим варианты названия сквера, а также рассмотрим возможность установки здесь памятника медикам, чтобы будущие врачи могли в торжественной обстановке давать клятву российского врача и отдавать дань памяти своим предшественникам. В этом году, до первого сентября, все строительные работы будут закончены, а установка памятника планируется уже в 2022 году", - сообщил Владислав Пинаев.

Напомним, 2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника.