Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
7 июля 2021, 19:56

В Нижнем Тагиле установят памятник врачам и назовут сквер в их честь

  Анна Митчина
Граффити

Во время пандемии свердловчане ищут разные способы отблагодарить врачей. Фото: Галина Соловьёва

В Нижнем Тагиле появятся памятник и сквер, посвящённые врачам. Придумать название для будущих объектов приглашают всех желающих.

Накануне глава города Владислав Пинаев провёл встречу с сотрудниками и студентами медколледжа и обсудил возможные варианты названия сквера, который собираются открывать этой осенью перед зданием учреждения.

Идею переименовать сквер в честь медиков и разместить здесь памятную скульптуру предложил мэр города, отметили в пресс-службе Нижнего Тагила. Студенты и преподаватели одобрили эту идею, так как считают это место памятным - здесь находится старейшая больница города. С их стороны прозвучали такие варианты названий: "Аллея медицинской славы", "Сквер медицинской доблести". 

Эскиз памятника ещё не согласован, участники обсуждения не смогли прийти к единому мнению, поэтому к обсуждению предложили присоединиться всем желающим.

"Мы ещё обсудим варианты названия сквера, а также рассмотрим возможность установки здесь памятника медикам, чтобы будущие врачи могли в торжественной обстановке давать клятву российского врача и отдавать дань памяти своим предшественникам. В этом году, до первого сентября, все строительные работы будут закончены, а установка памятника планируется уже в 2022 году", - сообщил Владислав Пинаев.

Напомним, 2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.07.2021, 20:46 / Общество
Названа точная дата начала выплат в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста
07.07.2021, 20:23 / Общество
На трассе "Екатеринбург - Тюмень" ограничат движение 8 июля
07.07.2021, 19:56 / Общество
В Нижнем Тагиле установят памятник врачам и назовут сквер в их честь
07.07.2021, 19:42 / Политика
Власти Гаити объявили военное пололжение в стране
07.07.2021, 19:27 / Общество
Свыше 20 свердловских инженеров получили премию имени Черепановых