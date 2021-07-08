В Свердловской области 96 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области перевалило за 96 тысяч. Согласно официально статистике, болеют или переболели коронавирусом 2,2%. Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в городах.
Более 1000 заразившихся за время пандемии выявлено в 15 свердловских муниципалитетах. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (46 287, или 3% населения),
- Нижний Тагил (7 077, 2%),
- Первоуральск (3530, 3,3%),
- Ревда (2719, 4,4%),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2566),
- Берёзовский (2364, 4,6%),
- Верхняя Пышма (1 910, 3,2%),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 534),
- Реж (1 437, 2,3%),
- Серов (1250, 1,3%),
- Нижнесергинский район (1197),
- Сухой Лог (1136, 3,3%),
- Талицкий район (1106),
- Алапаевск и Алапаевский район (1032),
- Камышлов и Камышловский район (1 003).
Накануне стало известно о 345 новых заразившихся и 301 вылечившемся свердловчанине. Отметку в 95 тысяч заразившихся Средний Урал преодолел 4 июля.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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