В Свердловской области 96 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Отметку в 95 тысяч заразившихся Средний Урал преодолел 4 июля. Фото: Павел Ворожцов

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области перевалило за 96 тысяч. Согласно официально статистике, болеют или переболели коронавирусом 2,2%. Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в городах.

Более 1000 заразившихся за время пандемии выявлено в 15 свердловских муниципалитетах. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (46 287, или 3% населения),

Нижний Тагил (7 077, 2%),

Первоуральск (3530, 3,3%),

Ревда (2719, 4,4%),

Каменск-Уральский и Каменский район (2566),

Берёзовский (2364, 4,6%),

Верхняя Пышма (1 910, 3,2%),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 534),

Реж (1 437, 2,3%),

Серов (1250, 1,3%),

Нижнесергинский район (1197),

Сухой Лог (1136, 3,3%),

Талицкий район (1106),

Алапаевск и Алапаевский район (1032),

Камышлов и Камышловский район (1 003).

Накануне стало известно о 345 новых заразившихся и 301 вылечившемся свердловчанине. Отметку в 95 тысяч заразившихся Средний Урал преодолел 4 июля.

Читайте также:

Павел Креков анонсировал введение в Свердловской области системы с QR-кодами.