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8 июля 2021, 07:12

В Свердловской области 96 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Люди в масках

Отметку в 95 тысяч заразившихся Средний Урал преодолел 4 июля. Фото: Павел Ворожцов

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области перевалило за 96 тысяч. Согласно официально статистике, болеют или переболели коронавирусом 2,2%. Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в городах.

Более 1000 заразившихся за время пандемии выявлено в 15 свердловских муниципалитетах. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (46 287, или 3% населения),
  • Нижний Тагил (7 077, 2%),
  • Первоуральск (3530, 3,3%),
  • Ревда (2719, 4,4%),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2566),
  • Берёзовский (2364, 4,6%),
  • Верхняя Пышма (1 910, 3,2%),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 534),
  • Реж (1 437, 2,3%),
  • Серов (1250, 1,3%),
  • Нижнесергинский район (1197),
  • Сухой Лог (1136, 3,3%),
  • Талицкий район (1106),
  • Алапаевск и Алапаевский район (1032),
  • Камышлов и Камышловский район (1 003).

Накануне стало известно о 345 новых заразившихся и 301 вылечившемся свердловчанине. Отметку в 95 тысяч заразившихся Средний Урал преодолел 4 июля.

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Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области 96 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам