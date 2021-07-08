Минздрав утвердил порядок направления россиян на углублённую диспансеризацию

В рамках углублённой диспансеризации граждане, переболевшие вирусом, в частности могут сдать общий и биохимический анализ крови. Фото: Павел Ворожцов.

Минздрав РФ утвердил порядок направления граждан на прохождение углублённой диспансеризации. Приоритет у россиян, переболевших коронавирусом.

Соответствующий приказ, подписанный министром здравоохранения Михаилом Мурашко, появился на официальном интернет-портале правовой информации. Как говорится в документе, углублённую диспансеризацию в первоочерёдном порядке могут пройти те, кто перенёс COVID-19, но не ранее 60 дней после выздоровления. Подробности публикуем ниже.

Фото: документ

Также углублённые обследования могут пройти люди, не болевшие короновирусом. Для этого всем желающим необходимо подать заявление (в письменном виде, в свободной форме) на имя руководителя выбранной медорганизации.

В Свердловской области на углублённую диспансеризацию граждан, переболевших COVID-19, до конца года планируется направить свыше 160 млн рублей (деньги из резервного фонда Правительства РФ), информирует свердловский Минздрав.

Отмечается, что за каждого обратившегося медучреждение получит из системы ОМС более 4,5 тыс. рублей. Записаться на исследование граждане могут как в поликлинике по месту жительства, так и обратившись в страховую компанию, выдавшую им полис ОМС.

Напомним, в рамках углублённой диспансеризации граждане, переболевшие вирусом, могут сдать общий и биохимический анализ крови, пройти рентгенографию лёгких и нагрузочный тест. При необходимости также будет сделана компьютерная томография. Подробнее об этом читайте тут.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года для граждан от 18 до 39 лет, с 40 лет – ежегодно. В этом году её предстоит пройти людям, родившимся в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1981 годах и раньше.

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