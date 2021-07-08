В официальную статистику включены ещё 24 818 заболевших COVID-19 россиян

Под медицинским наблюдением находится больше миллиона россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус официально подтвердили у 24 818 жителей России. Общее число инфицированных COVID-19 в России составляет 5 707 452.

В Москве за последние сутки выявили более 6 000 новых ковид-пациентов (6 040). Более 2 000 заразившихся зафиксировали в Московской области (2 581), более 1000 - в Санкт-Петербурге (1937). Свердловская область с 348 случаями коронавируса занимает 8-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 5,2 миллиона граждан. Скончались 140 775 жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 734 человек с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 153,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 408 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением находится больше миллиона россиян.

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