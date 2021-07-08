Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
8 июля 2021, 13:36

В официальную статистику включены ещё 24 818 заболевших COVID-19 россиян

Девушки в масках

Под медицинским наблюдением находится больше миллиона россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус официально подтвердили у 24 818 жителей России. Общее число инфицированных COVID-19 в России составляет 5 707 452.

В Москве за последние сутки выявили более 6 000 новых ковид-пациентов (6 040). Более 2 000 заразившихся зафиксировали в Московской области (2 581), более 1000 - в Санкт-Петербурге (1937). Свердловская область с 348 случаями коронавируса занимает 8-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 5,2 миллиона граждан. Скончались 140 775 жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 734 человек с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 153,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 408 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением находится больше миллиона россиян.

Читайте также:

Минздрав утвердил порядок направления россиян на углублённую диспансеризацию.

Вакцинированным от ковида россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.07.2021, 13:36 / Общество
В официальную статистику включены ещё 24 818 заболевших COVID-19 россиян
08.07.2021, 13:32 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 348 случаев коронавируса
08.07.2021, 13:20 / Общество
В Екатеринбурге продлили перекрытие перекрёстка Посадская – Белореченская на месяц
08.07.2021, 13:16 / Общество
Евгений Куйвашев отменил Царский крестный ход в Екатеринбурге
08.07.2021, 12:57 / Общество
МФЦ начнут оформлять электронные дубликаты документов