В Свердловскую область доставили ещё 58 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Свердловскую область доставили ещё одну партию вакцины от коронавируса. В этот раз все ампулы - со "Спутником V".
Сегодня прошло заседание регионального оперштаба по коронавирусу. Одной из тем стала вакцинация. По данным оперштаба, в Свердловскую область поступила крупная партия вакцины "Спутник V" - 57,9 тысячи доз.
По мнению заместителя председателя оперштаба Павла Крекова, этого будет достаточно, чтобы привить людей и в мобильных пунктах, которые расположены в торговых центрах.
Напомним, по итогам заседания оперштаба также было решено отменить Царский крестный ход. Его проведут в следующем году в более масштабном формате. В 2020 году в разгар первой волны коронавируса шествие состоялось. Присутствующие люди не соблюдали социальную дистанции, многие не надевали маски.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале