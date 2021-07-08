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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 июля 2021, 14:46

В Свердловскую область доставили ещё 58 тысяч доз вакцины от коронавируса

  Анна Митчина
Ампулы с вакциной

Доставленная вакцина - "Спутник V". Фото: Галина Соловьёва

В Свердловскую область доставили ещё одну партию вакцины от коронавируса. В этот раз все ампулы - со "Спутником V".

Сегодня прошло заседание регионального оперштаба по коронавирусу. Одной из тем стала вакцинация. По данным оперштаба, в Свердловскую область поступила крупная партия вакцины "Спутник V" - 57,9 тысячи доз.

По мнению заместителя председателя оперштаба Павла Крекова, этого будет достаточно, чтобы привить людей и в мобильных пунктах, которые расположены в торговых центрах.

Напомним, по итогам заседания оперштаба также было решено отменить Царский крестный ход. Его проведут в следующем году в более масштабном формате. В 2020 году в разгар первой волны коронавируса шествие состоялось. Присутствующие люди не соблюдали социальную дистанции, многие не надевали маски.

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