В Москве продлили разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов

В летних кафе Москвы QR-код не потребуется. Фото: Павел Ворожцов.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, москвичам продлили разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов. Оно будет действовать до 1 августа включительно.

Такое решение было принято по просьбе представителей общепита, сообщил глава Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию", - уверен мэр.

По его словам, в последние дни ситуация с распространением COVID-19 постепенно стабилизируется, да и москвичи начали ответственнее относиться к санитарным требованиям и вакцинации.

"В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе", - сказал Сергей Собянин.

Ранее требование проверять у посетителей QR-коды было отменено для летних веранд до 11 июля включительно.

Добавим, накануне замгубернатора Свердловской области Павел Креков анонсировал введение в регионе системы допуска граждан в кафе, рестораны и на массовые мероприятия по QR-кодам, подтверждающим прохождение вакцинации от COVID-19. При этом он отметил, что такую систему не будут вводить в ближайшие дни.