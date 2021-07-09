На 15 муниципалитетов приходится почти 80% заболевших COVID-19 в Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. Всего в Свердловской области зарегистрировали 96 485 случаев COVID-19, из которых 79,1% - в 15 муниципальных образованиях.
Тройка лидеров регионального антирейтинга остаётся неизменной: в Екатеринбурге количество инфицированных горожан составляет 46 434, в Нижнем Тагиле - 7 110, а в Первоуральске - 3 557. В первую пятёрку также входят Ревда, где зарегистрировали 2 734 случая ковида, и Каменск-Уральский и Каменский район с 2 573 заражёнными, сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.
Более тысячи инфицированных подтвердили ещё в 10 муниципалитетах:
- Берёзовский (2 369);
- Верхняя Пышма (1 913);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 553);
- Реж (1 440);
- Серов (1 254);
- Нижнесергинский район (1 198);
- Сухой Лог (1 138);
- Талицкий район (1 106);
- Алапаевск и Алапаевский район (1 036);
- Камышлов и Камышловский район (1 006).
За всё время пандемии в перечисленных 15 муниципалитетах выявили 76 330 пациентов с коронавирусом. Отметим, что за прошлые сутки в Свердловской области подтвердили 348 новых заболевших.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале