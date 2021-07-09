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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 июля 2021, 09:15

На 15 муниципалитетов приходится почти 80% заболевших COVID-19 в Свердловской области

Ребёнок в маске

Всего в Свердловской области зарегистрировали 96 485 случаев COVID-19, из которых 79,1% - в 15 муниципальных образованиях. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. Всего в Свердловской области зарегистрировали 96 485 случаев COVID-19, из которых 79,1% - в 15 муниципальных образованиях.

Тройка лидеров регионального антирейтинга остаётся неизменной: в Екатеринбурге количество инфицированных горожан составляет 46 434, в Нижнем Тагиле - 7 110, а в Первоуральске - 3 557. В первую пятёрку также входят Ревда, где зарегистрировали 2 734 случая ковида, и Каменск-Уральский и Каменский район с 2 573 заражёнными, сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

Более тысячи инфицированных подтвердили ещё в 10 муниципалитетах:

  • Берёзовский (2 369);
  • Верхняя Пышма (1 913);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 553);
  • Реж (1 440);
  • Серов (1 254);
  • Нижнесергинский район (1 198);
  • Сухой Лог (1 138);
  • Талицкий район (1 106);
  • Алапаевск и Алапаевский район (1 036);
  • Камышлов и Камышловский район (1 006).

За всё время пандемии в перечисленных 15 муниципалитетах выявили 76 330 пациентов с коронавирусом. Отметим, что за прошлые сутки в Свердловской области подтвердили 348 новых заболевших.

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Областная газета Свердловской области

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