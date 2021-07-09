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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 июля 2021, 14:22

Общее число заболевших COVID-19 в России за день увеличилось на 25 766

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Из больниц по всей России выписались ещё 21 832 пациента, переболевших ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

В России зарегистрировали ещё 25 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в стране выявили 5 733 218 инфицированных.

Наибольшее число новых заболевших ковидом традиционно наблюдается в Москве - за сутки там подтвердили 6 643 случая заражения. В Свердловской области, которая поднялась на 7-е место в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью, выявили 366 пациентов.

Из больниц по всей России выписались ещё 21 832 пациента, переболевших ковидом. Общее число выздоровевших в стране составляет 5 165 087.

Число жертв инфекции за последние 24 часа составило 726 человек. За всё время пандемии от коронавиуруса и вызванных им осложнений скончался 141 501 россиянин.

Напомним, вчера федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщал о 24 818 заболевших.

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Областная газета Свердловской области

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