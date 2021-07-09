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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 июля 2021, 17:34

Свердловская прокуратура запустила горячую линию по вопросам медобслуживания

Врач

Жители Свердловской области могут обращаться на горячую линию по вопросам нарушения их прав в сфере здравоохранения. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области 9 июля запустилась горячая линия по вопросам качества медицинского обслуживания населения. Звонки уральцев принимает региональная прокуратура.

Жители Свердловской области могут обращаться на горячую линию по вопросам нарушения их прав в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В частности, это касается вопросов, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, а также несвоевременным или недостаточным лекарственным обеспечением.

Обращения граждан принимаются по телефону 8 (343) 376-82-61 с 9:00 до 18:00.

Напомним, что на этой неделе Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" организовали работу горячей линии по вопросам защиты прав потребителей при оказании туристических услуг. Звонки принимаются в будние дни с 9 до 17 часов.

Областная газета Свердловской области

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Свердловская прокуратура запустила горячую линию по вопросам медобслуживания