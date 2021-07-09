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9 июля 2021, 17:56

Евгений Куйвашев объяснил, зачем привитым и переболевшим коронавирусом рассылают QR-коды

коллаж

По словам губернатора, эта мера необходима, чтобы посещать рестораны в других городах, где действует система "бесковидных ресторанов". Фото: коллаж.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разъяснил, почему переболевшим коронавирусом и вакцинированным гражданам начали рассылать QR-коды. По его словам, эта мера необходима, чтобы посещать рестораны в других городах, где действует система "бесковидных ресторанов".

Глава региона сказал, что сертификаты иммунизации и QR-коды, разосланные переболевшим коронавирусом свердловчанам, будут действовать в течение полугода после даты выздоровления человека.

"Мы пошли на этот шаг ради справедливости: переболевшим в течение шести месяцев не рекомендуется ставить прививку, а QR-коды уже сейчас нужны, чтобы попасть в рестораны и другие общественные места в Москве. Не исключаю, что такая же мера будет введена и у нас, если ситуация с заболеваемостью ухудшится", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

При этом губернатор сказал, что тем, кто переболел ковидом больше, чем полгода назад, сертификаты были разосланы по ошибке. Он посоветовал таким гражданам пройти вакцинацию от коронавируса и получить действующий QR-код с сертификатом.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что поставки вакцин в регион продолжаются.

"С начала старта иммунизации мы получили более 781 тысячи доз. Вчера на склад "Фармации" поступило ещё почти 58 тысяч "Спутника V", в ближайшие несколько дней ждём еще партию", - уточнил губернатор.

Напомним, 7 июля замгубернатора Свердловской области Павел Креков анонсировал введение в регионе системы допуска граждан в кафе, рестораны и на массовые мероприятия по QR-кодам, подтверждающим прохождение вакцинации от COVID-19. При этом он отметил, что такую систему не будут вводить в ближайшие дни.

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