В 42-х муниципалитетах Свердловской области выявили новые случаи COVID-19

Лидерство в антирейтинге по заболевшим удерживает Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по уровню заболеваемости коронавирусной инфекций в муниципалитетах региона. По данным на 9 июля, на Среднем Урале COVID-19 выявили у 366 жителей, а общее число случаев заражения опасной инфекций на Среднем Урале приблизилось к 97 тысячам.

Новые случаи инфицирования выявили в 42 муниципалитетах. Больше всего заболевших за день обнаружили в таких городах и районах, как:

Екатеринбург (всего — 46540, за сутки — 106),

Нижний Тагил (7135, 25),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1574, 21),

Белоярский район (894, 14),

Каменск-Уральский и Каменский район (2587, 14),

Кировград (654, 14),

Берёзовский (2382, 13),

Первоуральск (3570, 13),

Слободо-Туринский район (316, 12),

Реж (1451, 11),

Алапаевск и Алапаевский район (1046, 10).

В других муниципалитетах выявили менее десяти заболевших.