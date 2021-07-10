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10 июля 2021, 09:39

В 42-х муниципалитетах Свердловской области выявили новые случаи COVID-19

коронавирус

Лидерство в антирейтинге по заболевшим удерживает Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по уровню заболеваемости коронавирусной инфекций в муниципалитетах региона. По данным на 9 июля, на Среднем Урале COVID-19 выявили у 366 жителей, а общее число случаев заражения опасной инфекций на Среднем Урале приблизилось к 97 тысячам.

Новые случаи инфицирования выявили в 42 муниципалитетах. Больше всего заболевших за день обнаружили в таких городах и районах, как:

  • Екатеринбург (всего — 46540, за сутки — 106),
  • Нижний Тагил (7135, 25),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1574, 21),
  • Белоярский район (894, 14),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2587, 14),
  • Кировград (654, 14),
  • Берёзовский (2382, 13),
  • Первоуральск (3570, 13),
  • Слободо-Туринский район (316, 12),
  • Реж (1451, 11),
  • Алапаевск и Алапаевский район (1046, 10).

В других муниципалитетах выявили менее десяти заболевших.

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Областная газета Свердловской области

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