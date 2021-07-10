В 42-х муниципалитетах Свердловской области выявили новые случаи COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по уровню заболеваемости коронавирусной инфекций в муниципалитетах региона. По данным на 9 июля, на Среднем Урале COVID-19 выявили у 366 жителей, а общее число случаев заражения опасной инфекций на Среднем Урале приблизилось к 97 тысячам.
Новые случаи инфицирования выявили в 42 муниципалитетах. Больше всего заболевших за день обнаружили в таких городах и районах, как:
- Екатеринбург (всего — 46540, за сутки — 106),
- Нижний Тагил (7135, 25),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1574, 21),
- Белоярский район (894, 14),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2587, 14),
- Кировград (654, 14),
- Берёзовский (2382, 13),
- Первоуральск (3570, 13),
- Слободо-Туринский район (316, 12),
- Реж (1451, 11),
- Алапаевск и Алапаевский район (1046, 10).
В других муниципалитетах выявили менее десяти заболевших.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале