За день коронавирус подхватили ещё 393 жителя Свердловской области

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За прошедший день заражение коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили у 393 жителей Свердловской области. Общее число случаев COVID-19 на Среднем Урале перевалило за 97 тысяч.

В связи с выздоровлением выписали за сутки 365 человек, а за всё время — 90 571 пациента.

Напомним, днём ранее на Среднем Урале зарегистрировали 366 заболевших ковидом. Как сообщала «Областная газета» ранее, большая часть заболевших COVID-19 в Свердловской области приходится на 11 муниципалитетов, а в целом, по данным на 9 июля, неприятный диагноз был поставлен медиками в 42-х городах и районах Свердловской области.

Медики лабораторно подтвердили неприятный диагноз у жителей Екатеринбурга (+104), Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Состояние 648 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. 390 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях.

От COVID-19 и вызванных им осложнений на Среднем Урале за день подтвердили 18 смертей. Общее число летальных исходов по региону составило 3 997 случаев.