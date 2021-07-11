В Екатеринбурге обновили график работы выездной вакцинации против COVID-19

Прививку можно сделать в цирке, аэропорте и торговых центрах. Фото: Галина Соловьёва

Медики опубликовали график работы выездных групп по вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге. Поставить первый компонент препарата жители областного центра смогут в цирке, аэропорте, а также в торговых центрах.

В пресс-службе мэрии сообщили, что график работы выездных пунктов вакцинации на период с 10 по 16 июля был составлен в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как писала «Областная газета», по данным на 10 июля, заражение коронавирусной инфекцией за сутки лабораторно подтвердили у 393 жителей Свердловской области. Общее число случаев COVID-19 на Среднем Урале перевалило за 97 тысяч.