Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
11 июля 2021, 09:05

В Екатеринбурге обновили график работы выездной вакцинации против COVID-19

Вакцинация

Прививку можно сделать в цирке, аэропорте и торговых центрах. Фото: Галина Соловьёва

Медики опубликовали график работы выездных групп по вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге. Поставить первый компонент препарата жители областного центра смогут в цирке, аэропорте, а также в торговых центрах.

В пресс-службе мэрии сообщили, что график работы выездных пунктов вакцинации на период с 10 по 16 июля был составлен в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

    Как писала «Областная газета», по данным на 10 июля, заражение коронавирусной инфекцией за сутки лабораторно подтвердили у 393 жителей Свердловской области. Общее число случаев COVID-19 на Среднем Урале перевалило за 97 тысяч.

    Сюжет

    Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
    Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

    Областная газета Свердловской области

    Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
    Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

    Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
    11.07.2021, 11:52 / Общество
    В Екатеринбурге дорожники завершили ремонт ещё на трёх важных участках улиц
    11.07.2021, 10:54 / Политика
    Элла Памфилова отвергла возможность переноса выборов в Госдуму
    11.07.2021, 09:59 / Общество
    В Нижнем Тагиле обнаружили вероятное захоронение промышленников Демидовых
    11.07.2021, 09:05 / Общество
    В Екатеринбурге обновили график работы выездной вакцинации против COVID-19
    11.07.2021, 09:00 / Общество
    Начался период видимых полётов МКС над Уралом