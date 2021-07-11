В Свердловской области за день подтвердили 425 новых случаев COVID-19

Больше всего заболевших обнаружили в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число заболевших с начала распространения вируса в регионе достигло 97 669 человек.

Как рассказали в оперштабе по борьбе с распространением инфекции, опасная болезнь лабораторно подтвердилась у жителей Екатеринбурга (+193), Артёмовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Состояние 643 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. 281 из их числа подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). За день было выписано 402 переболевших COVID-19 человека. Общее их число достигло 90 973.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции на Среднем Урале умерло 16 пациентов, а за всё время – 4 013.

Средний Урал находится на шестой строке антирейтинга по числу заболевших коронавирусом за день в стране.

Напомним, днём ранее в области выявили 393 человека, заразившегося новым вирусом.