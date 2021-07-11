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11 июля 2021, 14:40

Число случаев заражения COVID-19 за сутки в России вновь превысило 25 тысяч

коронавирус

От инфекции и вызванных ею осложнений за день в РФ скончалось 749 человек. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в России лабораторно подтвердили 25 033 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. В итоге с начала распространения опасного вируса в стране выявили 5 783 333 заражения COVID-19.

Как рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом, суточный прирост составил +0,43% (увеличение по числу заболевших по отношению к минувшему дню).

Больше всего заболевших за день обнаружили в Москве (+5 410), Подмосковье (+2 511), Санкт-Петербурге (+2 007), Нижегородской (+525) и Воронежской (+430) областях. Заболеваемость в Свердловской области продолжает расти. Если вчера, 10 июля, регион находился на седьмой строке антирейтинга с 393 заболевшими, то сегодня поднялся на строку, обогнав по этому показателю обширный Красноярский край (+408).

В связи с выздоровлением в России за день было выписано 17 382 человека, а за весь период - 5 200 219 пациентов. За сутки в стране от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 749 человек, за всё время - 143 002.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 118 000 человек. В ведомстве также отметили, что в мире, по состоянию на 11 июля, выявлено 186 478 918 заболевших коронавирусом. Прирост за сутки составил 451 161 случай.

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Областная газета Свердловской области

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